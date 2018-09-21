Голикова: более 40 процентов руководящих постов в России занимают женщины

Женщины занимают свыше 40 процентов руководящих постов в России в настоящее время. Об этом сообщила на завершающем пленарном заседании в рамках II Евразийского женского форума заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Прямую трансляцию из Петербурга ведет телеканал "Россия 24".

Вице-премьер отметила, что с точки зрения гендерного распределения рабочих мест, которые занимают специалисты высшего уровня квалификации, в важнейших сферах число женщин превалирует. "Так, в образовании среди работников высшей квалификации 83,2 процента занимают женщины, в здравоохранении — 65,9 процент женщин", — информировала Татьяна Голикова.

Евразийский женский форум проходил в Санкт-Петербурге 19-21 сентября. Главная тема мероприятия — "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие".