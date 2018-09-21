Циклон "Флоренс" разрушил плотину в США

Из-за циклона "Флоренс" в американском штате Северная Каролин на озере Саттон прорвало плотину, защищавшую одно из трех хранилищ угольного шлака около законсервированной теплоэлектростанции.

Есть опасность, что шлак будет полностью размыт и попадет в реку Кейп-Фир, сообщили в компании Duke Energy, отвечающей за энергообеспечение штатах Северная и Южная Каролина.

"Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. В США его жертвами стали 37 человек. В Северной Каролине и Южной Каролине без электроснабжения до сих пор остаются 49 тысяч потребителей, сообщает ТАСС.