Российские волейболисты обыграли голландцев на чемпионате мира

В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России начала второй этап с победы над сборной Голландии.

Наша сборная не встретила проблем в игре с голландцами. Россияне победили в трех партиях – 25:15, 25:16, 25:21. Самым результативным в составе сборной России стали Дмитрий Волков и Максим Михайлов, набравшие13 и 10 очков.

На втором этапе сборная России выступает в группе Е с командами Италии, Голландии и Финляндии. Лидируют итальянцы, набравшие с учетом игр первого этапа 15 очков. 13 очков у россиян. У сборной Голландии 11 очков, 6 – у финнов. В третий раунд выходят победители четырех групп и две лучшие команды из числа занявших второе место. Следующий матч сборная России проведет с командой Италии в субботу.