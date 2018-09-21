Выборы губернатора Хакасии: Виктор Зимин снял свою кандидатуру

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, которые должны были пройти в ближайшее воскресенье. Мотив – "по состоянию здоровья".

Как напомнили "Интерфаксу" в избирательной комиссии Хакасии, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

По результатам голосования Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81 процентов голосов. На третьем месте оказался Филягин, на четвертом — Мяхар. Предполагалось, что во втором туре будут участвовать Зимин и Коновалов.