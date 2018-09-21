Насыщенная повестка: Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Лидеры России и Белоруссии встречались в августе, а в ближайшее время увидятся еще дважды. Арифметика контактов Путина и Лукашенко — красноречивое подтверждение уровня отношений. Как и сегодняшняя теплая встреча на крыльце — она попала на официальное видео. Как и дискуссия во время прогулки на электрокаре — этого видео нет, но очевидцы рассказывают. Как и время переговоров — несколько часов.

Встреча Путина и Лукашенко — седьмая за год. И это тоже немало говорит о степени взаимодействия двух государств. Цифры растут, а сотрудничество развивается еще и на местном уровне: десятки российских регионов налаживают бизнес и торговлю с соседями.

Отношения России и Белоруссии настолько тесны, что зачастую строгие нормы протокола выглядят явно лишними. Вот в аэропорту Александр Лукашенко без галстука, в рубашке с коротким рукавом — в Сочи и правда жарко. Переговоры — совсем другое дело. Но даже здесь все по-соседски, без условностей.

Но добрососедские отношения — это еще и умение находить компромиссы и взвешенно решать хозяйственные вопросы. То, насколько представительны делегации, съехавшиеся в Сочи, только подчеркивает: все трудности должны быть улажены как можно скорее.

"Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. В прошлое время, совсем недавно возникало много споров, скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над "i" расставить. Поэтому мы договорились, что встретимся в таком широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи", — сказал Владимир Путин.

"Я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем, они и не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Я думаю, что просто надо принимать решения", — говорит Лукашенко.

Россия для Белоруссии — основной инвестор: по объему капиталовложений на первом месте, а также основной поставщик нефти и газа. В России всегда пользуются спросом продукты из Белоруссии — а еще и сельхозтехника, грузовики. Один из крупнейших совместных проектов — сооружение Белорусской АЭС. Строительство должно завершиться через два года.

Детальный разговор об экономике — на встрече глав правительств двух государств.

"В целом ситуация неплохая, потому что наблюдается рост товарооборота. В прошлом году рост был довольно значительный — почти 25 процентов. В этом году за истекший период уже тоже где-то процентов 15", — говорит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Переговоры еще продолжаются — и это тоже подтверждение того, насколько насыщенна их повестка.