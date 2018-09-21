Владимир Путин: шахматы - красивый вид спорта
Популяризация шахмат в России и воспитание нового поколения гроссмейстеров — эти и не только темы президент обсудил с участниками сборных команд России по шахматам. К 43-й Всемирной Олимпиаде по одному из самых напряженных и драматичных видов спорта Крамник, Карякин, Непомнящий и Яковенко готовятся в Сочи. Почему место сборов было выбрано не случайно, и способно ли новое поколение поставить признанным мастерам шах и мат?
Действующий чемпион мира среди школьников — и это в девять лет. Впрочем, уже в семь Савва был кандидатом в мастера. А семейная легенда гласит: сам не ходил, а как ходит лошадь, знал.
"Я когда еще был маленький, мои сестра и брат играли в шахматы. Я около них ползал и, помню еще, трогал фигуры. Меня интересовало это", — рассказывает Савва Ветохин.
"Обычный ребенок совершенно. Просто он очень много работает", — говорит отец Саввы Ветохина Дмитрий Ветохин.
Каждый день — от четырех до семи часов занятий, и даже полчаса по дороге в школу, сидя в автокресле, Савва решает шахматные задачки. Сегодня на равных встречается со взрослыми противниками. А есть мечта — выиграть у Сергея Карякина.
Наши суперзвезды сейчас как раз на сборах — готовятся ко Всемирной шахматной олимпиаде. Тренируются в Сочи: олимпийская столица стала шахматной — здесь ведь образовательный центр "Сириус". О шахматном будущем мастера говорят с президентом.
- Наши из каких городов ребята?
- Из самых разных — из глубинки, из Москвы.
- Из глубинки как вы их отбираете, через шахматные школы?
"Их там готовят, и потом они отправляются в "Сириус". Мы, кстати, побили рекорд: завоевали медалей больше, чем в советское время. Двадцать шесть в среднем медалей в год", — говорит президент Российской шахматной федерации, старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов.
- Ну, вы молодцы!
- Мышь не проскочит! Ни одного талантливого ребенка мы не пропустим.
В "Сириусе" над досками склоняются таланты со всей страны, и в звенящей тишине Аня и Таня разыгрывают коронную партию Петросяна — гроссмейстерский уровень.
"Я как преподаватель "Сириуса" могу сказать, что мы в ближайшие годы точно будем держать позицию одной из лучших держав. Но, конечно, конкуренция сейчас высокая", — рассказывает президенту заслуженный мастер спорта России Владимир Крамник, в 2006-2007 годах — чемпион мира по шахматам.
- Это хорошо, что конкуренция высокая. Если бы ее не было, это было бы и не интересно.
- Большой бум идет вообще детей, которые идут в шахматы, поэтому, может быть, немножко не хватает школ для всех.
- Нужно, конечно, популяризировать больше, у нас есть чем гордиться. Спорт есть спорт, там есть и поражения, есть и победы, но это — красивый вид спорта.
Только представьте: количество возможных уникальных шахматных партий превышает число атомов во Вселенной. Ученые кстати, уже опровергли, что шахматы — удел лишь гениев: напротив, игра развивает умственные способности. И вот в Грозном белые начинают и выигрывают прямо в центре города. А в Ялте проходит Всероссийский детский шахматный фестиваль.
Шахматы позиций не сдают — после уже ставшей легендарной долгой битвы за чемпионский титул Карякина и Карлссена в школы снова выстраиваются очереди.
Ботвинник, Алехин, Таль, Смыслов, Карпов, а теперь Крамник и Карякин — имена, которые на протяжении десятилетий живут в сердцах, даже если познания в шахматах ограничиваются дебютом е2 — е4. Шахматы — это любовь, которой все возрасты покорны.
Шахматный мир стремительно молодеет. Андрей Есипенко — гроссмейстер в 16. Вот он играет с Сергеем Карякиным. У 20-летней Анастасии Парамзиной — серебро чемпионата мира.
Всемирная шахматная Олимпиада стартует в Батуми 23 сентября. Последний раз Россия завоевывала золото 16 лет назад. Шансы поставить соперникам шах и мат в 2018-м велики.
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