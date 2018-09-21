Disney перерисует недостаточно темнокожую принцессу

Представители студии Walt Disney Co. пошли на поводу у зрителей и приняли решение перерисовать принцессу Тиану из нового мультфильма "Ральф против интернета" ("Ralph Breaks the Internet"). Те, кто посмотрел трейлер готовящейся картины, признали героиню недостаточно темнокожей, сообщает Teen Vogue.

Вскоре после выхода трейлера в адрес авторов мультфильма посыпалась критика, связанная с тем, что кожа Тианы, по мнению недовольных, стала слишком светлой, а нос – чересчур плоским.

"Раньше Тиана была совсем не такой", — негодуют зрители, вспоминая предыдущее появление героини на экране, которое произошло в мультфильме "Принцесса и лягушка" (2009).

По словам представителей Disney, они начали перерисовывать Тиану практически сразу после того, как ознакомились с критикой. На помощь мультиликаторам пришли активисты из движения Color of Change, которые занимаются проблемами расовой репрезентации в Голливуде.

Премьера мультфильма "Ральф против интернета" назначена на 21 ноября.