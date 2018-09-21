Вавринка пробился в полуфинал St. Petersburg Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал полуфиналистом престижного турнира серии ATP St. Petersburg, призовой фонд которого равен 1,2 миллионам долларов. В четвертьфинале 33-летний швейцарец одержал победу над боснийским соперником Дамиром Джумхуром.

Являющийся 88-й ракеткой мира Вавринка переиграл действующего чемпиона турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах – 6:3, 6:4. Общая продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. За путевку в финал швейцарец поспорит со словаком Мартином Клижаном.

Игра состоится 22 сентября. Завершится соревнование в воскресенье, 23 сентября.