Британский комик разрушил сотни пар стендапом о плюсах одиночества

Комик из Шотландии Дэниел Слосс выступил в Лос-Анджелесе со стендапом о плюсах одиночества, который траслировали по телесети Netflix. На следующий день артисту стали поступать благодарные сообщения от зрителей, которые после просмотра вышли из угнетавших их отношений. Всего Слосс получил около 4 тысяч таких посланий, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечтален отрывок из резонансного выступления Слосса. Комик предложил зрителям, состоящим в сложных отношениях, задуматься, как они почувствовали бы себя, если бы их партнер умер, внезапно и не по их вине.

"Задумались? Ну как, ваша жизнь стала легче?", — спросил комик у зала.

По всей видимости, многие ответили на этот вопрос утвердительно, потому что Слоссу начали поступать сотни сообщений от тех, кто после просмотра шоу решил расстаться со своей надоевшей второй половиной.

Позже в интервью комику Конану О’Брайену Слосс рассказал, что не хотел призывать людей расставаться.

"Скорее, я хотел подбодрить тех, кто сейчас одинок. Такое состояние обычно порицается обществом, из-за чего люди часто выбирают не тех партнеров", — отметил Слосс.

"Впрочем, если я помог кому-то выйти из сложной ситуации, то я счастлив", — добавил артист.