В Москве пожилая женщина и сын исчезли из квартиры стоимостью 70 миллионов

В престижном районе Москвы бесследно исчезла семья инвалидов — тяжелобольная пенсионерка и ее сын. Соседи всерьез опасаются за их жизни, считая, что людей похитили охотники за чужими квадратными метрами. Их цель — "золотая" недвижимость на Остоженке: три комнаты стоимостью более 50 миллионов рублей.

Жильцы дома на Остоженке уверены: их соседку похитили рейдеры. Нину Чембаеву и ее сына увезли из коммунальной квартиры в центре Москвы.

- Вот это их дверь!

Неделю назад здесь появилась незнакомая дама, представилась предпринимателем из Петербурга Лилией Ермолиной. Назвалась родственницей и заявила, что везет тетю на лечение.

- Мы видим Чембаеву Нину Фроловну, которая потерялась и местонахождение которой на сегодняшний день неизвестно.

На глазах у соседей женщину на носилках погрузили в машину. Рядом усадили сына.

"По состоянию бабушки я поняла, что, скорее всего, ее какими-то лекарствами напичкали. Потому что глаза открыты, в сознании, я подошла к ней — она не реагировала", — рассказывает старшая по дому Марина Лепкова.

Соседи насторожились: близких родственников у семьи нет. Зато есть три комнаты с видом на Кремль. Рыночная стоимость — около 70 миллионов.

"Квартира сама по себе, понятно, старая, неухоженная, захламленная. Но, тем не менее, месторасположение ее, наверно, является привлекательным для многих", — говорит Вера Басова.

Соседи запросили в Росреестре документы. Оказалось, что комнаты Нине Чембаевой больше не принадлежат.

"Новый собственник — Ермолина Лилия Владимировна. Я обратилась в МФЦ с просьбой предоставить мне договор, на основании которого была переоформлена данная квартира. Договор я получила — это оказался договор дарения", — говорит друг семьи Елена Черногубова.

До этого сын Нины Фроловны Сергей подарил неизвестным свою квартиру на улице Вавилова — тоже недешевую — и переехал к матери. Неясно, сам он отказался от жилья или его заставили, но там уже делают ремонт.

— Хозяина нет!

— Нет хозяина? А где хозяин?

— Не знаю!

— Не знаете. А он когда появляется здесь?

— Не знаю.

— А хозяина, как зовут? Не Сергей зовут хозяина?

— Нет, не Сергей!

Нам удалось найти нотариуса, который оформлял договор о переходе прав собственности на квартиру на Остоженке. Ее не смутило, что хозяйка на сделку не приехала, а подпись от ее имени поставил сын, который состоит на учете у психиатра.

- Он приезжал со своей двоюродной сестрой.

Этой сестрой и была та самая Лилия Ермолина — соседи в этом уверены. Им удалось связаться с пожилой женщиной, которая рассказала, что находится в Ленинградской области на съемной квартире.

— Теть Нина, скажи, пожалуйста, а ты хотела куда-нибудь ехать?

— Да, нет, конечно!

— Просто взяли и увезли, да?

— Да!

Связь оборвалась. Наш корреспондент поехала в город Ломоносов по адресу, который сообщила пенсионерка. Нашла тот самый пятиэтажный дом, но дверь никто не открыл. Свет в квартире не горит. Возможно, мать с сыном перевезли в другое место.

"Вопрос в том, где эти люди, что с ними, и насколько их жизни вообще что-то угрожает", — говорит Вера Басова.

В полиции заявление от соседей принимать отказались, в версию о похищении не верят. Жильцы дома на Остоженке надеются, что вмешается прокуратура, и мать с сыном вернут домой.