Ралли "Санкт-Петербург" завершилось аварией и госпитализацией экипажа

На проходящем ралли "Санкт-Петербург" произошла крупная авария. Один из автомобилей, принимавших участие в гонке, на одном из скоростных участков врезался в дерево. Экипаж, состоявший из пилота-мужчины и штурмана-девушки, госпитализирован.

Как сообщает ТАСС, авария произошла в результате ошибки в пилотировании. Автомобиль серьезно поврежден, а гонщики получили травмы. После происшествия им была оказана первая медицинская помощь. Они были отправлены в больницу. Стало известно, что их состояние врачи квалифицируют, как тяжелое.

Отметим, что ралли "Санкт-Петербурга" проходит в рамках 14-го этапа Кубка России.