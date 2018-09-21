Футболист "Краснодара" Мартынович вошел в команду недели Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги первого тура второго по значимости еврокубкового турнира Лиги Европы, опубликовав список 11-ти лучших игроков. В команду недели турнира вошел защитник российского "Краснодара" Александр Мартынович.

Белорусский оборонец принял участие в выездном поединке против турецкого "Акхисар Беледиеспора", который завершился минимальной победой краснодарцев со счетом 1:0. Победа позволила российскому клубу расположиться на второй строчке в таблице группы "J".

Кроме Мартыновича в команду недели были включены голкипера белорусского БАТЭ Денис Щербицкий, защитники Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Энсо Роко ("Бешикташ", Турция), и Йоаким Меле ("Генк", Бельгия), полузащитники Рафинья ("Спортинг", Португалия), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Кай Хаверц ("Байер", Германия) и Изет Хайрович ("Динамо", Хорватия), а также нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Англия) и Виссам Бен-Йеддер ("Севилья", Испания).

Отметим, что хавбек "Байера" Хаверц был признана игроком недели.