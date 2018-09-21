В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист из Москвы

В горах Чегемского района Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы погиб.

Как сообщил ТАСС руководитель Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев, ЧП случилось в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, поблизости от горы Ак-Кая. По данным местных жителей, погибший — участник соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни: он отклонился от маршрута и летел на малой высоте. Подробности трагедии пока не сообщаются.