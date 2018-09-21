Самосвал оставили почти две тысячи жителей Тульской области без газа

В Заокском районе Тульской области самосвал врезался в надземный газопровод высокого давления. Из-за повреждения трубы газоснабжение нескольких населенных пунктов приостановлено. В зоне отключения оказались порядка 1,7 тысячи абонентов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Тула", днем 21 сентября в поселке Сосновый Заокского района самосвал, принадлежащий калужской организации, врезался в трубу надземного газопровода высокого давления диаметром 219 миллиметров. Для устранения повреждения была отключена газораспределительная станция.

В зону отключения попало предприятие "Ясногорская птицефабрика".

Ведутся восстановительные работы. Газоснабжение будет полностью восстановлено не ранее, чем днем 22 сентября.

Причины ДТП с самосвалом выясняются.