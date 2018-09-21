СМИ: Глушаков может уйти из "Спартака" в "Краснодар"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, накануне отстраненный от тренировок с основным составом, может покинуть команду. В ближайшее трансферное окно хавбек может перебраться в "Краснодар".

Как сообщает "Спорт день за днем", краснодарский клуб заинтересован в услугах капитана "красно-белых". Существует два варианта с возможной сделкой: аренда или полноценный трансфер. Источник, знакомый с ситуацией, высоко оценивает вероятность такой сделки.

Напомним, что Глушаков, как и его одноклубник Андрей Ещенко, были выведены из основного состава главным тренером Массимо Каррерой за то, что в социальной сети Instagram поставили лайки под постом актера Дмитрия Назарова, где тот в стихотворной форме выступил с критикой итальянского специалиста.