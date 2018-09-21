Теннисист Медведев вылетел с St. Petersburg Open в 1/4 финала

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал престижного турнира St. Petersburg Open. В четвертьфинале россиянин проиграл австрийцу Доминику Тиму, который имеет первый номер посева в Санкт-Петербурге.

Медведев уступил Тиму первый сет со счетом 2:6, однако во второй партии сумел переломить ситуацию в свою пользу – 6:3. В заключительном сете австриец в упорной борьбе сломил сопротивление россиянина лишь на тай-брейке – 7:6 (7:2) и вырвал путевку в полуфинал турнира. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

После поражения Медведева на турнире не осталось российских теннисистов. Таким образом, Тим в полуфинале встретится с испанцем Карлосом Баутиста-Агутой. Вторую пару полуфиналистов составляют Стэн Вавринка (Швейцария) и Мартин Клижан (Словакия). Обе игры состоятся 22 сентября.