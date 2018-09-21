Литовский затор: на въезд в Россию и Белоруссию скопилось больше 150 фур

Более 150 грузовых автомобилей находятся в очередях на международных переходах на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

Как уточняет ТАСС, на самом востребованном среди водителей пограничном переходе в Медининкай (направление на Минск) в очереди по состоянию на 21:00 пятницы было 109 фур. Чтобы пересечь границу, у водителей, предположительно, уйдет около 12 часов.

На систематические очереди на этом важном пропускном пункте на заседании в конце августа Смешанной российско-литовской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок российской делегацией было обращено внимание литовских коллег. Они сообщили, что реконструкция перехода запланирована на 2019 год.

На КПП в Шальчининкай (направление на Лиду) находилось 36 грузовиков, водителям которых с учетом меньшей пропускной способности этого пункта придется ждать семь часов.