Подростков чуть не убило током на железной дороге в Адыгее

На железнодорожной станции Энем-1 (Тахтамукайский район Адыгеи) трое 12-летних подростков получили электротравмы. Пострадавшие с ожогами госпитализированы в краевую клиническую больницу Краснодара. Подростки в шоковом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте Наталья Олефиренко, мальчики 2006 года рождения, жители поселка Энем, вечером гуляли на железной дороге и залезли на вагон-цистерну, где получили электротравму от контактной сети. От удара током детей отбросило на насыпь. Один ребенок получил 80 процентов ожогов тела, у двоих других подростков — по 15 процентов ожогов.

Обстоятельства происшествия выясняются.