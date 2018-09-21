КХЛ. 800-е очко Мозякина не спасло "Магнитку" от поражения "Торпедо"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре поединка. Программа игрового дня продолжилась в Хельсинки, где "Йокерит" на своем льду принимал "Автомобилист" и потерпел "сухое" поражение со счетом 0:3.

Примечательно, что большая часть матча прошла при нулях на табло, а все три шайбы хоккеисты из Екатеринбурга забросили уже в заключительные десять минут. Сначала Илья Крикунов на 51-й минуте открыл счет, на 58-й Стефан Да Коста удвоил преимущество своего клуба, а еще через 32 секунды Анатолий Голышев поставил точку во встрече.

В Нижнем Новгороде "Торпедо" принимало магнитогорский "Металлург" и оказалось менее гостеприимным, нежели финские "джокеры". Уже в самом начале встречи Данил Веряев забил первую шайбу, но Виктор Антипин с передачи Сергея Мозякина сравнял счет. Отметим, что для Мозякина этот результативный пас стал 800-м очком в КХЛ. Он является первым игроком, который покорил эту цифру.

Настоящую голевую феерию команды устроили в середине второго периода, когда за полторы минуты они на двоих забили три шайбы. Сначала торпедовец Веряев оформил дубль, но на его шайбу ответил Деннис Расмуссен. В свою очередь и на это у хозяев нашелся свой ответ – Денис Паршин забросил третью шайбу, которая стала последней в этой "перестрелке" и победной для "Торпедо" – 3:2 в пользу нижегородцев.

В двух других играх "Ак Барс" на выезде в Нижнекамске одержал минимальную победу над "Нефтехимиком" (2:1), а "Сочи" в овертайме уступил на своей площадке челябинскому "Трактору" – 3:4. Примечательно, что решающую шайбу челябинцы забили за секунду до финальной сирены. Победу "Трактору" принес бросок Игоря Исаева.