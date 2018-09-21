Движение поездов на участке Филевской линии будет прекращено на выходных

Участок Филевской линии Московского метрополитена между "Киевской" и "Кунцевской" в выходные 22 и 23 сентября будет закрыт на ремонт. Временно будет прекращено движение поездов на участке между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Как уточняет "Интерфакс", ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 24 сентября, в 5:30 утра.

В выходные "Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филсвский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров. Работа станции "Кунцевская" будет организована только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровкой линии.

На время закрытия данного участка Филевской линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. Они будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит двух минут.