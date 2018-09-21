Собянин сформировал московское правительство

Сергей Собянин, победивший на состоявшихся выборах мэра, завершил формирование городского правительства. В основном его структура и персональный состав остались прежними.

Покинули правительство заместитель мэр, заслуженный врач РФ Леонид Печатников и глава Департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Все другие руководители ведомств сохранили свое присутствие в новой структуре, однако у некоторых поменялись курируемые сферы, передает ТАСС.

В частности, вице-мэр Анастасия Ракова, занимавшаяся управлением аппаратом мэра и правительства Москвы теперь сконцентрируется на вопросах социальной политики. А вице-мэр Наталья Сергунина, возглавлявшая блок экономической политики и имущественно-земельных отношений, теперь займется управлением аппаратом мэра, а также культурой, туризмом и развитием предпринимательства.

Кроме того, теперь в правительстве действует 46 ведомств, включая и различные комиссии, инспекции – к уже существующим добавилось три новых департамента и один комитет, выделены из двух ранее существовавших департаментов.

Число вице-мэров сохранилось — у главы города по-прежнему 7 заместителей, но две должности выведены из-под прямого подчинения градоначальнику — это главы департамента природопользования и охраны окружающей среды и департамент внешнеэкономических и международных связей.

Сергей Собянин был избран мэром Москвы на выборах 9 сентября 2018 года. За него проголосовали 70,1% пришедших к избирательным урнам горожан или 1 миллион 582 тысячи 762 москвича. 18 сентября он официально вступил в должность главы города.