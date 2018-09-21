В Латакии сбит беспилотник боевиков

В районе населенного пункта Калаат-Марза (провинция Латакия, Идлибская зона деэскалации, Сирия) над позициями правительственных войск сбит беспилотник боевиков. В результате получили ранения восемь сирийских военнослужащих.

Как сообщил ТАСС руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Калаат-Марза (дважды), Арафит, Джубб-эз-Заур, Кинсибба и Акч-Баэр провинции Латакия, районов Хандрат, Эль-Васита, Джубб-эль-Хамир, Маканис-эд-Дувайри и района научно-исследовательского института (дважды) города Алеппо, населенного пункта Масасна провинции Хама, а также населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций протурецких формирований в районе города Эль-Баб.

Между тем, за минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в детском саду в населенном пункте Джебла провинции Латакия. В ходе акции детям вручены наборы со сладостями и тульский мед.