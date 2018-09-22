Футболист "Цюриха" отпраздновал гол падением в ров

Футболист швейцарского "Цюриха" Бенджамин Кололли свалился в ров после того, как отмечал забитый им гол в ворота кипрского АЕКа. Происшествие случилось с игроком в стартовом матче группового этапа Лиги Европы, который завершился минимальной победой "Цюриха" (1:0).

На 61-й минуте швейцарский клуб получил право на пробитие пенальти, который в итоге реализовал Кололли. На радостях он побежал праздновать гол к своим болельщикам и, перепрыгнув рекламный щит, точно также он преодолел и второе препятствие, за пределами которого находился глубокий ров, отделяющий трибуны от поля.

In #EuropaLeague succede anche questo#Kololli dello Zurigo segna ed esulta tuffandosi nel vuoto convinto di raggiungere i suoi tifosi 😂 pic.twitter.com/OEvomzbslu — Francesco Littera (@fralittera) 20 сентября 2018 г.

Футболист свалился в яму, после чего был вызволен оттуда своими одноклубниками. Он обошелся без травм и продолжил игру.