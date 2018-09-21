Александр Головин дебютировал в составе "Монако"

Российский полузащитник Александр Головин дебютировал в составе своей новой команды – французского "Монако". Дебют россиянина состоялся после того, как в матче шестого тура чемпионата Франции против "Нима" он вышел на замену.

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим выпустил хавбека сборной России на 72-й минуте, заменив Софьана Диопа. Отличиться в первом матче экс-футболисту ЦСКА не удалось. Проходившая на домашнем стадионе "Монако" игра завершилась вничью – 1:1. Голы забивали Антони Бриансо у "Нима", и Радамель Фалькао – у монегасков.

Напомним, что Головин стал игроком "Монако" в августе. На одной из первых тренировок он получил повреждение, выбыв на месяц. Из-за этого его дебют в своей новой команде ему пришлось отложить.