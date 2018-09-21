В МВФ хотят, чтобы Украина приватизировала таможню и железную дорогу

В Международном валютном фонде (МВФ) призвали Киев пересмотреть перечень объектов, которые могут попадать под приватизацию.

В пятницу, выступая на "Украинском финансовом форуме — 2018" в Одессе, замдиректора МВФ Владислав Рашкован заявил, что есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности.

В своей речи он задавал вопросы, которые указывали на необходимость распродажи многих объектов, находящихся в государственной собственности: "Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными?"

Законопроект о приватизации был принят Верховной радой в первом чтении в ноябре 2017 года. Его принятие являлось одним из требований МВФ. Однако кабинет министров выполнил план по приватизации лишь на 20 процентов, а государство получило от распродажи почти 130 млн долларов.

В мае 2018 года утвержден новый перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний, сообщает ТАСС.