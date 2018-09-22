Конституционный переворот: год назад в США хотели сместить Дональда Трампа

Изданию "Нью-Йорк Таймс" удалось выяснить, что заместитель генпрокурора США Род Розенстайн весной 2017 года предлагал тайно записать разговоры Трампа на диктофон, чтобы доказать его недееспособность, а затем воспользоваться 25-й поправкой Конституции и сместить президента с поста.

Изначально Розенстайн — один из кураторов так называемого дела о российском вмешательстве в американские выборы — рассчитывал, что Трампу объявят импичмент по итогам следствия. Но расследование, которое идет уже почти два года, не принесло никаких результатов. Поэтому он решил прибегнуть к другому варианту. Впрочем, сам заместитель генпрокурора всё отрицает, сообщает "Россия 24".