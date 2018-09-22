В Москве презентовали книгу о советских партизанах в Италии

В Москве представили книгу, посвященную советским партизанам, действовавшим в итальянском Сопротивлении в годы Второй мировой войны. Написал ее итальянский историк Массимо Эккли.

Тщательно изучив архивы, Эккли установил имена нескольких бойцов, которые считались пропавшими без вести, а на самом деле погибли в Италии. Кстати, почти 200 городов этой страны взяли на себя заботу о захоронениях советских солдат.

"И я всё-таки получил возможность поработать с советскими архивами и попытался найти тех людей, которые воевали в Италии, — заявил Массимо Эккли. – Конечно, я сравнивал итальянский архив с советским и консультировался с экспертами, использовал немецкие архивы, которые также было необходимо изучить; в Интернете есть много информации. Благодаря моей странице в Фейсбуке мне удалось восстановить связь с родственниками тех людей, которых я разыскивал".