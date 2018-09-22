Экс-руководитель WADA Паунд поддержал восстановление РУСАДА в правах

Бывший руководитель Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) Ричард Паунд признался, что поддерживает решение организации о восстановлении Российского антидопингового агентства. По его словам, эта сделка является выгодной.

"Ситуация с отсутствием доступа до московской антидопинговой лаборатории является ключевой в данном вопросе. Это затянулось на долгие годы, но теперь пробы должны быть переданы до конца года, — приводит слова Паунда "Спорт-экспресс" со ссылкой на Evening Express. – Я не знаю, случайность это или специальный расчет WADA, но это дало результат. Когда туман рассеется, то все осознают, что эта сделка выгодна".

"Не могу понять, почему некоторые считают решение WADA отхождением от борьбы с допингом. В дипломатии иногда важнее подойти со стороны. Если мы сможем повлиять на российских спортсменов не употреблять допинг из-за боязни быть уличенными в нарушении антидопинговых правил, то мы так или иначе очистим спорт".

Напомним, что ранее исполком WADA абсолютным большинством проголосовал за признание РУСАДА соответствующим своему кодексу. Таким образом, российская организация была полностью восстановлена в правах.