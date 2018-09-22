В ООН сообщили об ужасном голоде в Йемене

Ситуация в Йемене близка к катастрофе: число жителей, не имеющих регулярной возможности поесть, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза — до 11,5 миллиона человек.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок обратил внимание на экономическое ухудшение в этой стране, вызванное обесцениванием йеменского риала. Так как почти вся потребляемая еда импортируется, то снижение стоимости валюты влияет на увеличение цен на продовольствие.

По словам чиновника, уже видны очаги, где обстановку можно назвать голодом, в том числе случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет. ООН оценивает, что скоро к восьми миллионам голодающих прибавится еще три с половиной, сообщает РИА Новости.