Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году

Американская компания, нанятая правительством Аргентины, обнаружила объект, который похож по размерам на подводную лодку, что пропала в прошлом году.

По словам министра обороны Аргентины, сигнал был зафиксирован на глубине 280 метров. В пятницу для проверки сигнала в воду были спущены подводные телеуправляемые аппараты.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года.

Субмарина осуществляла морской переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту было 44 подводника, в том числе первая аргентинская женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

За информацию о субмарине была назначена премия в 3,5 млн долларов, однако ее никто не получил, и в июле прошлого года вознаграждение было отменено.

30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены частной компанией Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, сообщает ТАСС.