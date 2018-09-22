Президент "Реала" Перес: продали Роналду из-за его желания покинуть клуб

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес признался, что на продажу португальского нападающего Криштиану Роналду повлияло два фактора. По словам функционера, одним из них стало желание самого португальца сменить клубную прописку. Кроме того, босса "Королевского клуба" устроило предложение "Ювентуса".

"Трансфер Роналду стал для нас самым прибыльным в 2018 году, — приводит слова Переса Russia Today со ссылкой на OK Diario. – При подписании контракта с игроком мы всегда указываем высокие суммы отступных, чтобы остальные клубы даже не думали купить наших игроков. Криштиану хотел уйти сам, и поэтому мы пришли к соглашению с "Ювентусом". К тому же, никто не предложил больше, чем они".

В минувшее трансферное окно Роналду стал игроком туринского "Ювентуса". Сумма сделки составила порядка 100 миллионов евро. На данный момент за свой новый клуб португалец провел четыре поединка, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.