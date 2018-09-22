Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic в Канаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International-2018, который проходил в канадское Оквилле. По итогам произвольной программы россиянка получила от судей 133,91 балла.

К этому результату Медведева прибавила ранее набранные 70,98 балла, которые она получила после проката короткой программы. В сумме у российской фигуристки стало 204,89 балла, которые позволили ей занять вторую строчку.

На первом расположилась американка Брейди Теннел с результатом 206,41 балла. Замкнула пьедестал француженка Маэ Беренис Мейте, набравшая в сумме 178,89 балла.

Отметим, что этот турнир стал для Медведевой первым под руководством нового наставника – канадца Брайана Орсера, к которому она ушла, покинув группу российского специалиста Этери Тутберидзе.