Режиссер Тодд Филлипс опубликовал видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера

Американский режиссер Тодд Филлипс разместил в пятницу в своем "Инстаграме" видеозапись, на которой актер Хоакин Феникс запечатлен в образе фантастического злодея Джокера. Фильм об этом враге Бэтмена выйдет на широкий экран в следующем году.

На видеозаписи Феникс смотрит в камеру, которая приближается к его лицу, ближе к концу записи он начинает широко улыбаться. Несколько раз на лицо актера проецируется размытое изображение загримированного Джокера. За кадром звучит песня "Laughing" (1969) канадской рок-группы The Guess Who.

Выход картины на широкий экран запланирован на 4 октября 2019 года, сообщает ТАСС.

Хоакин Феникс — лауреат кинопремии "Золотой глобус", обладатель музыкальной премии "Грэмми"; трижды был номинирован на "Оскар". Он известен по фильмам "Гладиатор", "Мастер", "Тебя здесь никогда не было".