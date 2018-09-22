В Смоленской области проходит гвардейский биатлон

Пройти огонь и воду, а потом вдеть нитку в иголку. Непростые испытания подготовили организаторы для участников гвардейского биатлона. Это завершающий этап всероссийских соревнований.

В противогазе, при полной экипировке и с ящиком боеприпасов в руках — на полигоне в Жерновке соревнуются самые быстрые, сильные и выносливые бойцы ОМОНа, СОБРа и военного спецназа со всей России. Гвардейский биатлон включает в себя эстафету и стрельбы со всех орудий — от пистолета до гранатомета.

После стрельбы силовиков ожидает еще один этап, возможно, самый сложный из всех: нужно продеть нитку в игольное ушко. Но, несмотря на усталость и тотальную нехватку времени, все без исключения бойцы справляются буквально за несколько секунд.

Гвардейский биатлон — завершающий этап Всероссийских соревнований, которые проходили на Смоленщине всю неделю. Каждый день участники показывали свое мастерство в самых разных испытаниях. Среди них полоса препятствий, отработка действий при освобождении заложников и работа в команде.

Бойцам пришлось вручную перетаскивать огромные покрышки и буксировать бронетранспортеры, а после марш-броском преодолевать пять километров. Испытания равны по сложности сдаче экзаменов на краповый берет – высшую форму отличия у войск спецназначения. В конце 80-х такой экзамен предложил ввести Сергей Лысюк.

"Это, прежде всего, испытания на торжество воинского духа. Люди, которые изъявили желание сдавать на краповый берет, должны себя испытать. И какие бы ни были трудности, они должны через них пройти", — уверен Герой России Сергей Лысюк.

Эти соревнования являются своеобразной подготовкой к проведению антитеррористических учений. Они и выявляют лучший спецотряд среди разных силовых ведомств страны.

"Мы решили в этом году провести соревнования в интересах общих задач, которые выполняются всеми силами специального назначения войск Национальной гвардии, включая те элементы, которые могут присутствовать при выполнении боевых задач", — говорит первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Войска Росгвардии были образованы в апреле 2016 года. С этого времени в их состав входит вся силовая структура от МВД до отрядов быстрого реагирования и вневедомственной охраны. В стране их более 400 тысяч. И это первые настолько масштабные учения Росгвардии на Смоленщине.