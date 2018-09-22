В Хакасии назовут новую дату выборов главы региона

Сегодня в Хакасии обещают назвать новую дату выборов главы региона. Представитель "Единой России" Виктор Зимин, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора, снял свою кандидатуру за два дня до второго тура, который должен был пройти в это воскресенье.

В новом туре примут участие Валентин Коновалов (КПРФ) и кандидат, занявший третье место в первом туре – Андрей Филягин ("Справедливая Россия"), который уже предоставил свое согласие.

Первый тур выборов прошел в единый день голосования — 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов.

Виктор Зимин ранее заявлял о готовности бороться до конца. Однако в пятницу, во время теледебатов с Коноваловым, Зимин покинул студию, а позже написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора "по состоянию здоровья".