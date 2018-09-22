МИД Франции: Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

Париж не хочет изоляции России, а рассчитывает на сотрудничество с ней. Об этом заявил МИД Франции. В дипведомстве отметили, что намерены развивать партнёрские отношения с Москвой для решения ключевых международных вопросов.

Также во французском ведомстве напомнили, что диалог двух столиц складывается вполне удачно, особенно по ситуации в сирийском Идлибе.

МИД Венгрии тоже выступает за сотрудничество с Россией и заявляет, что страны Евросоюза должны как минимум вести дискуссии по поводу антироссийских санкций, а не продлевать их автоматически. Как показывает практика, от санкций в отношении Москвы страдает экономика самих же стран-членов ЕС.

Даже Варшава заговорила о необходимости диалога с Россией. Бывший глава польского МИД подчеркнул, что особенно важно это для предпринимателей. Если Польша возобновит дружеские отношения с Россией, от этого выиграют сферы бизнеса и туризма, передает телеканал "Россия 24".