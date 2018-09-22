НХЛ. Очки Зыкова и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Вашингтон"

В Национальной хоккейной лиге команды продолжают подготовку к новому сезону и проводят выставочные матчи. "Каролина Харрикейнс" на своей площадке принимал "Вашингтон Кэпиталз" и смог крупно обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли.

В разгроме "кэпс" приняли активное участие российские легионеры "ураганов" – Валентин Зыков и Андрей Свечников. Первый набрал на свой счет два балла (1+1), в то время как второй отметился одной результативной передачей.

В составе "Вашингтона" голевым пасом отметился еще один россиянин Дмитрий Орлов. Кроме того, свой первый матч за столичный клуб провел Сергей Шумаков, который сыграл 14 минут 18 секунд, а голкипер Илья Самсонов в третьем периоде сменил Брейдена Холтби и отразил шесть из семи нанесенных по его воротам бросков.

В игре не принимали участие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.