Папа Римский Франциск совершит первый визит в прибалтийские страны

Папа Римский Франциск отправляется в свою первую апостольскую поездку в Литву, Латвию и Эстонию. Маршрут визита начинается с Вильнюса, который станет "базой" понтифика и сопровождающей его делегации. Во всех трех столицах принимаются беспрецедентные меры безопасности.

Для избранного в 2013 году главы Римско-католической церкви нынешний зарубежный визит 25-й по счету. Кроме того, он проходит ровно 25 лет спустя после аналогичного вояжа Иоанна Павла II, побывавшего в прибалтийских республиках в 1993 году. Поездка Франциска приурочена и еще к одной круглой дате — 100-летию первого объявления независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

Еще одна круглая дата выпадает на 23 сентября. В 1943 году нацисты полностью ликвидировали вильнюсское гетто. Сейчас на его месте находится памятник жертвам Холокоста, у которого у Папы предусмотрена короткая остановка для молитвы.

Самое массовое мероприятие с участием главы Ватикана состоится в Каунасе во второй день пребывания. На публичном богослужении, которое Франциск проведет у слияния рек Немана и Нерис, будут присутствовать не менее 150 тысяч человек.

В Рим Папа вернется 25 сентября, сообщает ТАСС.