Погода в Москве: идет последний день теплой осени

Погода в Москве сегодня будет аномально жаркой для осени. Воздух прогреется до 26 градусов (это почти рекорд), будет ясно и без осадков.

Тепло в столицу пришло с юга России, но уже завтра наступит настоящая осень. Днем будет ливень, а температура опустится сразу на десять градусов. Любителям прогулок надо угадать с одеждой. А еще завтра день осеннего равноденствия. С понедельника ночи в Москве станут длиннее, сообщает телеканал "Россия 24".