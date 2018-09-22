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22 сентября 201807:56

Погода в Москве: идет последний день теплой осени

Василия Смирнова/ТАСС

Погода в Москве сегодня будет аномально жаркой для осени. Воздух прогреется до 26 градусов (это почти рекорд), будет ясно и без осадков.

Тепло в столицу пришло с юга России, но уже завтра наступит настоящая осень. Днем будет ливень, а температура опустится сразу на десять градусов. Любителям прогулок надо угадать с одеждой. А еще завтра  день осеннего равноденствия. С понедельника ночи в Москве станут длиннее, сообщает телеканал "Россия 24".

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