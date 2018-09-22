Фаворит президентской гонки в Бразилии отказался от участия в дебатах

Предвыборные баталии в Бразилии пройдут без главного кандидата. Фаворит президентской гонки, получивший ножевое ранение при нападении на него, официально отказался от участия в теледебатах.

Жаир Болсонару пострадал в начале сентября и все еще находится в больнице. Он рассказал, что вынужден принимать много антибиотиков, а врачи запрещают ему даже выходить на улицу.

Выборы президента Бразилии состоятся 7 октября. Болсонару был главным претендентом на победу. Ранение он получил во время встречи с избирателями. Нападавший сознался в преступлении и заявил, что пошел на него из-за не согласия с политическими взглядами кандидата, сообщает телеканал "Россия 24".