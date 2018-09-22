В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

Торжественная церемонии открытия памятника Герою России, генерал-лейтенанту Валерию Асапову, прошла в субботу в Уссурийске на территории штаба пятой армии. Генерал погиб в Сирии при обстреле командного пункта.

Как заявил на церемонии открытия начштаба пятой общевойсковой армии Александра Игнатенко, целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили пройти Валерию Асапову тяжелейший боевой путь от командира взвода до командующего армией.

Валерий Асапов родился 1 января 1966 года в городе Малмыж (Кировская область), окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС РФ. Прошел первую чеченскую кампанию, с октября 2016 года занимал должность командующего пятой армией.

Генерал-лейтенант погиб в Сирии 23 сентября прошлого года во время минометного обстрела террористами командного пункта сирийской армии, сообщает ТАСС.