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Единый день голосования - 2018 30 минут назад
22 сентября 201809:00
Второй тур выборов главы Хакасии назначен на 7 октября
Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт 7 октября. Он должен был состояться в это воскресенье, но временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Зимин снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.
Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования — 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов.
Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Коновалов (44,81%), действующий глава республики Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин (11,23%).
По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.
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