Второй тур выборов главы Хакасии назначен на 7 октября

Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт 7 октября. Он должен был состояться в это воскресенье, но временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Зимин снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования — 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов.

Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Коновалов (44,81%), действующий глава республики Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин (11,23%).

По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.