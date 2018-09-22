Наставник сборной России Черчесов назвал лучшего тренера года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не ожидал попасть в число претендентов на звание лучшего наставника года по версии Международной федерации футбола. По его мнению, французский специалист Дидье Дешам является лучшим в данной категории.

"Не ожидал, что войду в число претендентов. Для меня это не главное. Если командная работа налажена, индивидуальные награды придут. А если занял последнее место, то ничего и не получишь", — цитирует Черчесова Sportbox.ru

Также он заявил, что не считает себя лучшим тренером прошедшего в России чемпионата мира по футболу. "Лучший – Дидье Дешам, ведь он завоевал с Францией золотые медали, для меня это и есть результат", – добавил главный тренер сборной России.

Напомним, что победитель в номинации "Лучший тренер года" будет назван 24 сентября. Произойдет это в Лондоне на шоу The Best FIFA Football Awards.