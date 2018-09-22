Комиссионер НБА Сильвер посоветовал клубам нанимать на работу больше женщин

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер выступил с необычной инициативой после скандала, связанного с домогательствами в отношении женщин в "Даллас Мэверикс". Спортивный чиновник советует клубам НБА увеличить число сотрудниц на всех уровнях.

От имени Сильвера были разосланы специальные рекомендации по этому поводу. Комиссионер НБА предлагает руководству баскетбольных клубов активнее приглашать женщин на работу. Также он рекомендует постоянно проводить опросы, чтобы анализировать ситуацию с домогательствами.

Ранее независимое расследование в отношении "Даллас Мэверикс" выявило многочисленные случаи домогательств на протяжении 20 лет, сообщает РИА Новости.