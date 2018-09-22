"Вести в субботу" разобрались в первородном грехе Мюнхенских соглашений

Что Украина называет "европейским выбором"? Запрещать своим гражданам говорить на родном для них языке? Понимает ли Петр Алексеевич Порошенко, что повторяет то, что говорилось 80 лет назад, когда в том числе "украинский вопрос" подтолкнул Европу к мировой войне? А именно: одна многонациональная европейская страна уже как-то поставила своих инакоязычных граждан в такое положение. И, поступив так, спровоцировала к себе лицемерие остальной Европы — и тоталитарной, и, кстати, демократической. Речь идет о довоенной Чехословакии, которая 80 лет назад подошла к порогу того, чтобы быть цинично "раздербаненной". И была "раздербанена" и великими державами, и соседями, которые после этого ввергли себя в войну уже против друг друга. 80 лет прошло с того дня, что называлось "Мюнхенским соглашением" или "мюнхенским сговором".

Австро-Венгрия. На самом деле название этой империи крайне обманчиво: помимо немецкоязычных австрийцев и венгров она включала земли, заселенные славянами, — словенцами, хорватами, боснийцами, которые вместе с сербами создали Югославию, а еще, конечно, чехами и словаками. Они на развалинах империи создали независимую Чехословакию.

В пограничных районах Чехии, Судетских горах, при разделе Австро-Венгрии остались 3,5 миллиона этнических немцев. Вот ровно на эти земли и претендовал, придя к власти, Гитлер. И обычно, когда говорят про "мюнхенский сговор", имеют в виду, что в 1938 году, собравшись в Мюнхене, немецкий фюрер Гитлер, его союзник итальянский дуче Муссолини, а также лидеры вполне себе демократических стран Европы (французский президент Деладье и британский премьер-министр Чемберлен) договорились, что земли Чехии, заселенные немцами, отойдут Германии. Британский премьер Чемберлен, вернувшись в Лондон, еще скажет печально знаменитую фразу о том, что, пойдя на уступки герру Гитлеру, "привез мир для поколений". Почему мы называем эту фразу "печально знаменитой"? Потому что пройдет чуть больше года — разразится Вторая мировая война. А она, между прочим, заслонит события, которые происходили и в сентябре 1938-го, и в первые месяцы 1939-го, которые так тревожно похожи на нынешние.

Чехословакия на то так и называлась, что была государством сложным. Не прошло и несколько месяцев после занятия земель этнических немцев, как немцы заняли и остальную Чехию, назвав ее "протекторатом Богемии и Моравии". Тогдашним националистам-словакам будет позволено создать свое отдельное марионеточное государство, которое, кстати, так наивно признает Сталин и которое в июне 1941-го тоже объявит нам войну.

Еще в довоенную Чехословакию входила Закарпатская Русь, нынешняя Закарпатская область Украины. А с ней что?

Выставочный зал Государственного архива Российской Федерации в Москве. Там открылась выставка документов, которые рассказывают, как на самом деле было в 1938 году. Кстати, отрадно, что на этой выставке был не только глава МИД России Лавров, но и германский посол, человек весьма знающий, недаром значительная часть карьеры была посвящена не МИД, а разведке ФРГ.

Процитируем материалы разведки советской. Конечно, ко всему надо относится критически. Но сюжет о последствиях "мюнхенского сговора" на украинском направлении явно не случаен.

"Товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, Когановичу. 26 сентября 1938 года. Получено сообщение, что Организация государственного возрождения Украины направила Гитлеру телеграмму с просьбой о самоопределении украинского Закарпатья в Чехословакии. Основные моменты плана — отвлечь внимание Германии от английских колоний на создание самостоятельной украинской державы с последующим расчленением Румынии и присоединением к Закарпатью Буковины и Бессарабии. Заместиетль народного комиссара внутренних дел Союза ССР Берия".

Вы поняли, о чем идет речь? Создавалась как бы "альтернативная Украина". Стоит ли после этого удивляться тому, какие земли Сталин постарался прежде всего захватить после своего "пакта" следующего года? То есть не является ли Мюнхен фундаментом пакта Риббентропа — Молотова? Да, конечно, является! А процитированная нами шифровка была опубликована еще в 2011 году, то есть задолго до нынешнего украинского кризиса, в книге "Агрессия". Опубликована она была на основе рассекреченных материалов Службы внешней разведки России. Но, конечно, от этой шифровки можно отмахнуться: адресована тирану Сталину, подписана душегубом Берией. И вообще мало ли что советская разведка могла написать им в угоду?

"Вести в субботу" рассказывают о новых рассекреченных документах советской разведки по еще предвоенному "украинскому вопросу": шифровки, которые отвечают на вопросы не о пресловутой "геополитике", а о таких принципах, нарушив которые, можно спровоцировать новую мировую войну. А иллюстрации будут из тех самых Судет, где тогда жили этнические немцы Чехословакии.

Город-курорт Карловы Вары сегодня ассоциируется исключительно с Чехией, с чехами. И если только внимательно вглядываться в местный антураж, то можно вспомнить, что когда-то в Судетах в большинстве были этнические немцы, а город назывался Карлсбад. И где теперь те немцы? Выселены. Насильно после войны. Это была месть за 1938 год, который в значительной степени предопределил и Вторую мировую, да и то, о чем бы Европе помнить и сегодня.

Сегодня, когда Чехия превратилась из приграничного государства в "тыл" Евросоюза и НАТО, все вроде бы "ок". Если бы только приезжающие в Карловы Вары потомки выселенных немцев периодически не грозили: -теперь не пересмотром границ, конечно, но исками за утерянное имущество.

Специалисты утверждают, что водичку в Карловых Варах надо пить с маленькими глотками, но побыстрее, пока вместе с пузырьками не вышла целебная информация. Вот и мы, пока история еще не стерла все воспоминания о событиях здесь, в Судетских горах, с 1938 года, придем сегодня сразу к нескольким источникам информации.

Первый источник — фотографии со свастиками на одежде немцев, выселявшихся отсюда в 1945-м. Чехам было за то мстить даже тем, кто, возможно, не выходил в 1938 году приветствовать в Судетах Рейх. Но и довоенное чехословацкое правительство немало сделало для того, чтобы отвернуть от себя своих других соотечественников.

- В чем заключается первородный грех Мюнхенских соглашений?

- Это зависит от того, с какой стороны посмотреть на роли главных участников драмы 1938 года. Безусловно, существовали определенные проблемы между немецким меньшинством в Судетах и руководством Чехословакии. Нет никаких сомнений, что немецкое меньшинство Чехословакии постоянно ощущало, что его роль в жизни этой станы была не такой, как им хотелось. Еще известно, что чехословацкая верхушка обращалась с представителями немецкого меньшинства не всегда прилично и тактично, — отметил Вит Сметана, старший научный сотрудник Института современной истории Академии наук Чехии, кандидат наук.

- В частности, их языковые права.

- Да, их право говорить на своем языке.

Наш собеседник чешский историк Вит Сметана никак не подвергает сомнению лояльность сегодняшней Чехии НАТО и ЕС. Но как историк объективен. Что он думает о том, что чехов даже не позвали в Мюнхен, а сообщили уже об итогах? "Конечно, это был высокомерный поступок со стороны ведущих держав", — считает Сметана.

Москва. МГИМО. Встречаемся с многолетним председателем Диссертационного совета этого университета Михаилом Наринским, доктором исторических наук, профессором кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО.

"Это была такая порочная практика, рожденная в межвоенный период, когда великие державы решали за спиной народов малых государств судьбу этих небольших государств. И фактически Чехословакия была обречена Мюнхеном на исчезновение", — сказал Наринский.

Для полноты картины — недавняя конференция по этом вопросу в Лондоне. Любопытно: только бывший хранитель архива Черчилля, Пирс Брендон упомянул тот факт, что Чехословакию "принесли в жертву". Все остальные — об интересах больших держав. Например, Джон Чармли из Университета Восточной Англии был вообще категоричен: Британия не хотела воевать, а так называемая "политика умиротворения" была единственно возможной.

- Как правильно звучала цитата? "Ссора в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем"?

- Это слова премьер-министра Невилла Чемберлена 27 сентября — за день до того, как вся Европа ожидала начала войны со стороны Германии. Это была ошибочная информация. Вечером накануне того рокового дня в эфире BBC было сказано: ''Как ужасно, фантастично, невероятно, что мы должны копать траншеи и примерять противогазы из-за ссоры в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем''. Сегодня эта цитата демонстрирует всю глупость, политическую близорукость. Но именно таким было восприятие основной массы британцев, — сказал Вит Сметана.

Согласившись на то, чтобы обсуждать с диктаторами-фашистами судьбу Чехословакии без самих чехов, Чемберлен явно был не прочь переключить внимание Германии и Италии на Восточную Европу, чтобы нацисты и фашисты позабыли о притязаниях на британские колонии. На что он мог опираться?

Из доклада советской разведки: "Рейхсвер мирится с подготовляемой украинской авантюрой". И еще важнее не доклад в Москву зарубежной резидентуры советской разведки, а перехваченное сообщение финляндского посольства в Лондоне: "По словам одного живущего в Лондоне американского журналиста, он некоторое время беседовал с польским министром иностранных дел полковником Беком, который прямо сказал ему, что внешняя политика Польши имеет своей целью оказать сопротивление стремлениям Германии и препятствовать организации самостоятельного украинского государства".

Зато в отношении Чехословакии у Польши были вполне определенные планы. В сентябре1939-го именно с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Но в конце 1938-го поляки были не жертвами, а сами агрессоры: немцы зашли в Судеты, а Варшава с удовольствием оттяпала у чехов целый район — Тешин:

"Чехословакия была жертвой не только германского нажима, но и нажима со стороны своих восточно-европейских соседей", — подчеркнул Михаил Наринский.

"Безусловно, это был удар в спину со стороны Польши", — сказал Вит Сметана.

Советская разведка во Франции ссылалась на позицию, например, такого депутата, как месье Ретро: "Те, кто играют украинской картой, одновременно теряют русскую дружбу. Я не говорю о дружбе с Советской Россией, но я говорю обо всех русских". Кстати, тот депутат французского парламента в доказательство привел цитату из русской эмигрантской газеты Милюкова: "Для России не было и не может быть украинского вопроса. Все действия в отношении Украины были работой агентов, оплачиваемых Германией".

Для довоенной Франции Москва — та столица, с которой Париж связывал договор о взаимной помощи. Как и с Чехословакией. Как и Прагу с Москвой. На недавней конференции в Англии еще один британский историк, Глин Стоун, утверждал, что Советский Союз прийти Чехословакии на помощь был не готов. И у российских, и у чешских историков на этот счет есть несколько иные соображения.

"СССР был недопустимым партнером главным образом для Гитлера, а еще для Муссолини и Чемберлена. Британцы начали менять свое отношение к Советскому Союзу только с весны 1939-го. Да, сейчас мы можем осудить Британию за такую недальновидность, но давайте тоже не забывать, что на этот период пришлись страшные годы репрессий в СССР: за 1937-1938 годы были расстреляны 670 тысяч человек. Ответственность за это лежит на Сталине", — уверен Вит Сметана.

"На Западе внимательно следили за всеми теми процессами, которые происходили в Советском Союзе и считали, что Красная армия ослаблена и не может оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления, решающего влияния на ход европейских событий", — рассказал Михаил Наринский.

Но тот же профессор Наринский объясняет, почему еще в Мюнхен не позвали СССР: "Линия-то была ясная — на отстранение Советского Союза и советских лидеров от решения и европейский проблем, и мировых. Линия была общая".

Именно после Мюнхена Литвинова, выступавшего за союз с Британией, Францией и Америкой (с кем потом и была создана антигитлеровская коалиция), на посту наркома иностранных дел СССР сменил Молотов. Тот (с подачи, конечно же, Сталина) стал выстраивать отношения не с англичанами и французами, а с немцами. Чем это обернулось, известно. Но почему тогда с Германией?

Так, источники Москвы четко обозначили: Чехословакия была сдана Лондоном и Парижем.

А до этого и безо всяких источников было известно: тот же Чемберлен недальновидно (или именно что лицемерно?) пустил итальянских фашистов Муссолини через Суэцкий канал в Абиссинию-Эфиопию. Ох, как всегда сложно было и в тогдашней Европе. А сошлось тогда все на берегах Влтавы, в тогдашней Чехословакии, в Пражском Граде.

Когда-то это была резиденция императоров Священной Римской империи. Сейчас — резиденция президента Чехии. А в ХХ веке — резиденция президентов Чехословакии, которым, конечно, не позавидуешь. 1938 год. Вторжение немцев. 1968-й — советское вторжение. И, кстати, тогда по этой мостовой маршировали ведь и солдаты из ГДР. Представляете, что чехи опять думали про немцев? Но началась вся эта история, как ни парадоксально, с визита в Пражский Град послов очень даже демократических государств. Что еще видно через окуляры истории?

"В 3 часа утра 21 сентября доставили в замок президенту Бенешу послы де Лакруа и Ньютон. В тот же день это предложение было официально принято Чехословакией. Это факт. Это произошло за восемь дней до Мюнхена", — рассказывает Вит Сметана.

- И это не Германия продавила, а Англия с союзниками.

- Да.

Так могла ли тогдашней Чехословакии помочь Москва — в условиях, когда СССР был отделен от Чехословакии Польшей и Румынией? А они, мягко говоря, вовсе не жаждали пропускать советские войска через свою территорию? И насколько серьезными были намерения Москвы, где видели, как до этого остальная Европа опять же именно лицемерно "проглотила" аншлюс Австрии, даже и не будучи связанной с ней союзническими отношениями?

"Я бы описал роль СССР в том кризисе словами Уинстона Черчилля: "Это — загадка, завернутая в тайну, помещенную внутри головоломки". Что мы знаем точно: Москва получала достоверную информацию из всех ключевых точек Европы, в частности, из британского Foreign Office. Везде было множество советских шпионов", — подчеркнул Сметана.

Как показали дальнейшие события, стороны были в плену многих и многих стереотипов друг о друге. И уже только большая война расставила все по своим местам. Правда, только на время.

Сегодняшние Судеты, чешский город-курорт Карловы Вары — место мирное и теперь тыловое. Но как же много всего в Европе до сих пор в мозгах! Или, напротив, историческая память слишком коротка?