В результате стрельбы на параде в Иране погибли 8 военных

По меньшей мере восемь военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в результате теракта. Еще несколько военнослужащих получили ранения.

В городе Ахваз на юге страны неизвестные преступники открыли огонь во время военного парада. Как передает РИА Новости, силы безопасности ликвидировали двух боевиков. Огонь открыли вооруженные люди, находившиеся за трибуной

Иранские СМИ также сообщают о 20 пострадавших в результате теракта.