Памфилова рассказала, чем в этом году пытались подкупить россиян

22 сентября в двух регионах России — день тишины. 23-го — второй тур выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области. Вообще-то в 23 сентября должны были пройти и выборы главы Хакасии, но буквально накануне с них снялся врио губернатора Зимин, и в этом сибирском регионе выборы пройдут через две недели.

- Элла Александровна, я начну наше интервью немножко необычно — не с вопроса, а с утверждения. У меня очень много друзей и в Приморском крае. Это, как правило, очень гордые, независимые люди. И я хочу вас поблагодарить за то решение, которое было принято, потому что эти люди тем более заслуживают того, чтобы их воля была выявлена.

- Вы сказали самое главное. Народ там, себя уважающий, и с ним так нельзя, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова.

- У нас в Конституции есть, кстати, хорошая статья, замечательная, которая гласит о праве на личное достоинство. Мне кажется, мы имели как раз вот такой конституционный случай. Я, правда, чуть-чуть запутался. Звучало выражение "третий тур" в отношении Приморья. В результате этого после отмены будут совсем новые выборы?

- Мне было странно слышать это выражение из уст людей, которые должны знать избирательное законодательство России. Никаких третьих туров в законодательстве нашей страны не предусмотрено. Все! Итоги прошедших выборов в результате повторного голосования признаны недействительными.

- Все с нуля начинать? Будут новые выборы?

- Все начинается с нуля. Да, выборы, которые будут назначены до середины декабря, не позднее 16 декабря, будут новыми.

- Тарасенко и Ищенко имеют право принимать в них участие?

- Наряду со всеми остальными, если считают, что они имеют на это моральное право.

- Я хотел бы обратиться к вам с просьбой не ругать ваших подчиненных. У меня есть связи в Центризбиркоме, и я добыл документ, который, может быть, не должен был получить. Это обращение депутата Государственной Думы Рашкина. Вы его видели.

- Видела, конечно.

- Этот депутат-коммунист просит вас рассмотреть вопрос об отмене результатов в "второго тура голосования" по выбору губернатора Приморского края. После того как вы рекомендуете выборы отменить, а позже краевая комиссия их отменяет, Компартия говорит: "Нет! Мы победили".

- Не только Рашкин требовал отменить итоги выборов.

- Это просто мне эта бумага попалась.

- И тогда, когда было уже понятно, что на завершающем этапе с небольшим перевесом побеждал по формальным признакам кандидат Тарасенко, были требования отменить итоги выборов не только от представителей КПРФ. У них пошла разноголосица. Потом все перевернулось, пошел ложный тезис от некоторых наших политологов, людей околовыборных, которые были ошарашены. Это же шок! Действительно, впервые за много лет были отменены выборы. После этого шока через некоторое время очнулись и сказали: "Нет, это неправильно". Это такая хитрая уловка. Утверждают, что победил Ищенко. Я, например, не могла утверждать ни то, ни другое, а вот они знают.

Дальше Памфилова напомнила о конкретных случаях подкупа избирателей, вбросов и изменений протоколов. Самый яркий пример — территориальный избирком Советского района Владивостока. Там при подсчете голосов неожиданно сработала пожарная сигнализация. Как оказалось, ни дыма, ни огня в здании не было. Но людей эвакуировали, и протоколы остались без контроля и охраны. Это более 24 тысяч голосов избирателей.

- И это дало нам основание рекомендовать комиссии отменить выборы, поскольку достоверность волеизъявления жителей Приморского края в таких условиях, когда просто взяли и цинично растоптали мнение людей, под сомнением. Мы не знаем, сколько их пришло, не знаем, что там было на самом деле. Это большое количество людей, — отметила Памфилова.

- При этом растоптали.

- Растоптали.

- К сожалению, все участники.

- К сожалению, да. Это самая большая претензия. И это единственный был законный способ решения этой проблемы. Жаль, что мы рекомендовали Приморскому краю не торопиться. Тем более законодательство предусматривает проведение повторного голосования в течение трех недель. А мы рекомендовали провести все вместе. 23 сентября будут выборы в трех регионах, а могли бы просто не спеша, без суеты оценить, что произошло в первом туре, нормально подготовиться и со всеми вместе, как сейчас делают три региона, провести это повторное голосование. Но поспешили на свою голову. И вот произошел обвал.

- Общаясь с избирательными комиссиями во Владимирской области, в Хабаровском крае, Хакассии, где предстоят повторные выборы, вы им киваете на Приморье?

- Очень. Потому что у нас есть целый пакет жалоб кандидатов друг на друга. В чем они друг друга обвиняют? Вы думаете, жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет. И там большее количество от избирателей, там тоже жалобы на подкуп избирателей, применение административного ресурса, с чем мы столкнулись на целом ряде УИКов. Пишут жалобы члены комиссии, что их же члены комиссии от КПРФ там мешали работать, агитировали за Ищенко, препятствовали подсчету голосов. Целый ряд таких случаев. Подобных жалоб достаточно много, и люди будут подавать в суд на него. Более того, была скупка голосов.

- Предлагали билеты на хоккей? Что вы имеете в виду?

- Не только. Бесплатный ужин для девушек и прочее. И билеты на хоккей. И на группу популярную музыкальную. И подвоз был. Таких жалоб тоже довольно много. За Тарасенко голосов на ряде участков проголосовали 100%. Нарушение. Да, мы обратили на это внимание. Но давайте будем честными. Точно такие же 100% голосов на ряде участков есть и за кандидата Ищенко. К сожалению, оба кандидаты наломали дров, что и привело к такой печальной ситуации, которую мы имеем. Надеюсь, что это все послужит предупреждением и для тех, кто будет сейчас проводить второй тур, для представителей партий, потому что десанты выехали серьезные. Мы тоже ощущаем, что пошло. Если обычно все время, я в том числе, грешим этим постоянно, ругаем власти, что не применяйте административный ресурс, административное давление, то тут пошло от ряда парламентских партий сильное административное давление. Мы это наблюдаем. Это недопустимо ни со стороны кандидатов как от власти, так и от любой партии. Это давление на избирателей, подкуп, подвоз, давление на комиссию, попытки мешать, дезорганизовать ее работу. Хотелось бы, чтобы проявили себя в хорошем смысле слова и правоохранительные органы. У нас положено, чтобы на каждом участке был представитель правоохранительных органов. Я вот удивляюсь, почему в Приморье, в Советском районе, произошло такое задымление общее! Где были представители правоохранительных органов?! Почему они не обеспечили охрану участков и сохранение той документации?! Благодаря ее сохранению мы могли бы все посчитать.

- И сейчас не было бы этого разговора.

- Да. Я считаю, что во всем это надо разобраться, чтобы впредь, не только 23 сентября на выборах, но и на других выборах нигде подобных фактов не было. Почему мы так близко к сердцу все это принимаем? Потому что мы систему сделали настолько прозрачной, что все вот эти недоработки сразу становятся достоянием. Мы к этому стремились. Вот я сейчас подумала, что не сработало в Приморье? Сказали, что ан втором этапе денег на видеонаблюдение не было, понимаете. Это одно. Второе, что не сработало: наверное, расслабились, отвыкли. Кстати, и представители власти — от реальной конкуренции, к сожалению. Отвыкли, а тут пошло такое напряжение конкурентное… И растерялись. Отучились работать в таких условиях. Третье — это применение административного ресурса как с одной, так и с другой стороны. Над всем этим надо думать. И все должны знать: все тайное становится явным. Контроль с пристрастием будет осуществляться со всех сторон, а с нашей в первую очередь.

- Желаем на губернаторских выборах такой же прозрачности, как была на президентских.