Небензя о Сирии: мы не будем дуть в одну дуду с ЕС

Россия продолжит выступать за деполитизацию экономического и гуманитарного содействия Сирии и возвращение сирийских беженцев в свои дома, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"При этом бескомпромиссная борьба с террористическими группировками будет продолжена", — отметил Небензя, говоря о возвращении беженцев.

Комментируя позицию России по оказанию экономической и гуманитарной помощи Сирии, представитель России в ООН отметил, что она должна быть деполитизирована. По его мнению, максимальный вклад в разрешение ситуации в Сирии вносят страны-гаранты астанинского формата. На переговорах в Сочи, состоявшихся 17 сентября, президенты России и Турции договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Она будет сформирована вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции.

Планируется, что демилитаризованная зона будет создана к середине октября. К 10 октября оттуда будут выведены танки, РСЗО и другое вооружение, находящееся у оппозиционных группировок.

Идлиб — последний регион Сирии, остающийся под контролем незаконных вооруженных формирований джихадистов. По предварительным соглашениям, контроль над соблюдением перемирия в демилитаризованной зоне будут осуществлять специальные патрули. Их сформируют из военнослужащих турецких войск и сотрудников российской военной полиции.

Обсуждение ситуации в Сирии продолжится на полях Генассамблеи ООН 26 сентября. Встречу организует Евросоюз, Россия может принять в ней участие.

"Если мы и будем участвовать в этой встрече, то в общую дуду дуть не будем, а предпримем очередную попытку убедить коллег отказаться от принятой ими на вооружение пагубной практики", — считает постпред.

Встреча будет продолжением брюссельских конференций по Сирии. Их ключевой посыл — нежелание оказывать содействие восстановлению в Сирии до проведения в этой стране политических преобразований, отметил Небензя, его слова приводит в субботу ТАСС.

Ранее 24—25 апреля в Брюсселе прошла конференция "Будущее Сирии и региона". В ней приняли участие представители более 85 стран и гуманитарных организаций. По итогам мероприятия было собрано 4,4 миллиарда долларов для оказания помощи сирийскому населению и беженцам.