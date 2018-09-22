Фигуристы Кудрявцева и Спиридонов с бронзой Мемориал Непелы

С столице Словакии продолжается крупный турнир по фигурному катанию – Мемориал Ондрея Непелы. Первыми завершили состязания спортивные пары и чемпионами стали американцы Эшли Кэйн и Тимоти ЛеДюк. Наши Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов – на третьем месте.

Российский дуэт после короткой программы шел вторым, но в произвольном катании пара допустила несколько оплошностей, получила лишь 4-е место и с трудом удержала место в тройке лучших. Вторыми стали Деанна Стеллато-Дудек и Натан Бартоломэй из команды США.