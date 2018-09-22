Летний биатлон. Ильченко выиграла спринт на чемпионате России

В Тюмени в эти дни проходит чемпионат России по летнему биатлону. Накануне состоялся женский спринт, победу в котором одержала Кристина Ильченко. Ульяна Кайшева – третья, Ирина Старых – седьмая, Кристина Резцова – на 14-м месте.

Не все ведущие биатлонистки приехали в Тюмень, некоторые готовятся к зимнему сезону по индивидуальным планам. Тем не менее, спринтерская гонка получилась интересной. Ильченко, которая вернулась в Россиию из Белоруссии, показала лучшее время (22 мин. 10,9 сек.) при двух промахах, Маргарита Васильева отстала на 7,7 мек., Кайшева – на 23,4. Лучше всех стреляла Виктория Сливко, промахов не допустившая, но она проиграла ходом 39,5 сек.